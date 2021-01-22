انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 22/1/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 22 يناير 2021، على مصر فايف، حيث نستمر من خلال خدمة الوظائف الخالية نشر جديد الوظائف الخالية بمختلف الصحف العربية والمصرية وكبرى الشركات، وننشر اليوم جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 22/1/2021 على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة عدد جديد من الوظائف وفرص العمل المتميزة بكبرى الشركات والمؤسسات والمصانع، والتي تتناسب مع جميع المؤهلات، من مهندسين في مختلف التخصصات وفنيين وسائقين وعمال وسكرتارية وموظفين استقبال وأطباء وصيادلة ومحامين ومحاسبين ومندوبين مبيعات وأفراد امن وتلى سيلز وغيرها من الوظائف المتميزة، ونتابع الآن عرض جديد إعلانات وظائف الوسيط على مصر فايف.

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وظائف جريدة الوسيط اليوم

شركة هندسية كبرى بأسيوط تطلب مهندسين. مطلوب فنيين لشركة صناعية كبرى. مطلوب محاسبين للعمل فورا بمصنع مواد غذائية بمدينة بدر. وظائف خالية بسلسلة مطاعم شعبية كبرى. مطلوب سائقين للعمل فورا بشركة بلاستيك كبرى. مطلوب صيدلي للعمل بصيدلية بالجيزة. وظائف خالية بمزرعة كبرى تخصص موالح.

ننشر الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 22/1/2021 على مصر فايف.