هيئة قناة السويس تنفى الاستغناء عن العاملين المؤقتين

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس.





وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت الهيئة حرصها على الحفاظ على حقوق ومستحقات جميع العاملين بها، مع السعى الدائم لتطوير ورفع كفاءتهم دون الاستغناء عن أى منهم، مُناشدةً عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف النيل من استقرار العمل بالهيئة.

وفى إطار الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف والتحديات غير المسبوقة التى فرضتها أزمة فيروس كورونا، تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه خلال عام 2020، بالإضافة إلى تجديد جميع المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التى تم اعتمادها خلال العام الماضى لبعض فئات السفن، كما تحرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تقتضيها إدارة الأزمة الحالية، للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التى يمر بها الاقتصاد العالمى وصناعة النقل البحرى.