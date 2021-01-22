السفارة الأردنية: السلطات المصرية تحرر مواطنا مختطفا

حررت الأجهزة الأمنية المصرية مواطنًا أردنيا تعرض للاختطاف، وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز. وقال الفايز الجمعة، إن شكوى وصلت للسفارة الأردنية في القاهرة من ذوي المواطن الأردني يفيد بتعرض نجلهم للاختطاف في مصر. وأضاف أن السفارة قامت بالتواصل مع السلطات المصرية وأبلغتها بحادثة الاختطاف، لتقوم السلطات المصرية بالتحري والبحث عن المواطن الأردني وتمكنت من القاء القبض على الخاطفين وتحرير المواطن الأردني.

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