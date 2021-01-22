نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات، والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة
النقل : الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية مايو 2022
هل تقلص الحكومة قيمة المساعدات النقدية ببرامج الحماية الاجتماعية.. الوزراء يرد
الأحسن قدم استقالتك.. أسرار غضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال
الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة
إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية
الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل
إصابة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بـ فيروس كورونا
للموظفين.. قرض 2 مليون جنيه بسداد مريح.. الأوراق والشروط ولينك التقديم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. السيسي يزور أكاديمية الشرطة فجرا.. إحالة 5 شركات إلى النيابة بسبب الفاتورة الإلكترونية.. والدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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