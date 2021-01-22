أخبار مصرية

أهم الأخبار.. السيسي يزور أكاديمية الشرطة فجرا.. إحالة 5 شركات إلى النيابة بسبب الفاتورة الإلكترونية.. والدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 2021

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نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات، والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة فجر اليوم ويطلع على أساليب تدريب الطلبة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الجمعة بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

النقل : الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية مايو 2022

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير -وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ  عدد من مشروعات الجر الكهربائي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل تقلص الحكومة قيمة المساعدات النقدية ببرامج الحماية الاجتماعية.. الوزراء يرد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول قي بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تقليص قيمة المساعدات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأحسن قدم استقالتك.. أسرار غضب النواب من  وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

على مدار 5 أيام انعقاد، وما يقرب من 32 ساعة عمل، استخدم مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي باستدعاء رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب عن إحالة أحد المحاسبين إلى النيابه، لتلاعبه فى أوراق أحد الممولين للتهرب من أداء الضريبة المستحقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت المليشيا الحوثية تنفيذها صباح اليوم لاستهداف المملكة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

استقر الدولار في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر اليوم الجمعة لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إصابة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بـ فيروس كورونا

أكدت صحيفة "  ماركا" الإسبانية إصابة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

للموظفين.. قرض 2 مليون جنيه بسداد مريح.. الأوراق والشروط ولينك التقديم

أعلن البنك الأهلي المصري عن قرض بضمان المرتب ضمن عدة قروض بطرق سداد مختلفة ومتنوعة لتناسب جميع الحالات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. السيسي يزور أكاديمية الشرطة فجرا.. إحالة 5 شركات إلى النيابة بسبب الفاتورة الإلكترونية.. والدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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