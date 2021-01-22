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من أربعة بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن «خطابات العلاج»

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا أمس الخميس، بشأن خطابات العلاج، تضمن أربعة بنود.

وجاءت قرارات النقيب كالآتي:

أولًا: يمنع منعًا باتا تحرير خطابات علاج إلى المستشفيات إلاَّ إذا كانت قد عرضت سلفًا على لجنة العلاج وتوقع منها بتوصيتها، وعلى الأستاذ نقيب المحامين بالاعتماد.

ثانيًا: لا يجوز صرف أي مبالغ نقدية أو شيكات أو بتحويلات -استنادًا لأي خطاب علاج- إلاَّ إذا كان الخطاب معتمدًا على النحو السالف بيانه بالبند السابق.

ثالثًا: يلغى أي تصرف لا يراعى فيه ما سبق بيانه بالبندين أولًا وثانيًا.

رابعًا: يتم إخطار كافة القطاعات والإدارات بهذا القرار للعلم بمضمونه، وبأنه سوف يوقع الجزاء على من يخالف هذا القرار، فضلا عن تحميله بأية التزامات تنجم عن الخطاب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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