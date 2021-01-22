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"القوى العاملة": اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصنع  للكرتون بالمنوفية لعدم صرف أجور 270 عاملا

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان  توجيهات فورية لوكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية علي حامد الزقم ، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين بشركة طيبة باك للكرتون بقويسنا، وذلك بعد اعتصام 270 عاملا بالشركة نتيجة عدم صرف أجورهم.

وتلقى الوزير، من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انتقل وكيل المديرية لمقر الشركة الكائن بقويسنا بالمنوفية، والاجتماع مع المدير المسئول، و بمناقشته تبين عدم صرف أجور العمال لعدم وجود مواد خام، وبالتالي توقف العمل مما أدي إلي عدم صرف أجور العمال.

ونتيجة لعدم صرف أجور العمال اتخذ وكيل المديرية الإجراءات القانونية ضد الشركة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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