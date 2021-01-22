الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة فجرًا (صور )

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم.
واطلع الرئيس السيسى، على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية، أثناء أداء الطلبة الطابور الصباحي.
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