موقف إنسانى للرئيس مع أم طالب بأكاديمية الشرطة.. والسيسى يقبل رأسها

خلال زيارته التفقدية اليوم لأكاديمية الشرطة، استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيدة مسنة، وهى والدة أحد طلاب الأكاديمية، حيث دار حديث قصير بينها وبين الرئيس الذى قبل رأسها واحتضنها. زار الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحى. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد أيضًا القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون، والتى تعد الأحدث بين أقرانها فى أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمى والدولى. كما استعرض طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك فى ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطرى ومستشفى بيطرى ونادى للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية، وذلك لخدمة العمل فى وزارة الداخلية، والمدنيين. وعقب ذلك شارك الرئيس أبناءه من طلبة الاكاديمية وجبة الإفطار، واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديدة

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