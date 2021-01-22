هدف مصطفى فتحي في مرمى بيراميدز يشغل «خناقة» بين عبد الله السعيد وعلي جبر

وقعت مشادة بين عبد الله السعيد وعلى جبر لاعبا بيراميدز خلال مواجهة سموحة فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى، بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة بينما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السابعة للمسابقة.

وجاء خلاف عبد الله السعيد مع على جبر بعد هدف التعادل الذى سجله مصطفى فتحى فى الدقيقة 39 بعد أقل من دقيقة من تسجيل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرام، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراوري.

فيما يخوض سموحة المباراة بتشكيل مكون من.. الهانى سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.