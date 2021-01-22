«تويتر» يعلق حساب «خامنئي» بعد تعهده بالثأر

أغلق موقع «تويتر» حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة.
نشر حساب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على "تويتر" اليوم الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.
وحمل المنشور تصريحا لخامنئي في ديسمبر الماضي قال فيه إن "الثأر حتمي"، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الإيراني الكبير الجنرال قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.
وكتب خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر: "يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني، وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب"، دون أن يذكر اسم ترامب الذي أمر بالضربة.
وحذف موقع "تويتر" هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها، وربما تهدف إلى "تلويث دول أخرى".
وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.
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