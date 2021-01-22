أكاديمية الشرطة مصنع الرجال.. شاهد تدريبات "ضباط" المستقبل (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يبرز جانباً من إستقبال الطلبة الجدد والتدريب الراقى الذى يحظى به رجال الشرطة ، يكشف عن طرق التدريب والتدريس التى يتلقاها طلبة كلية الشرطة.

وأظهرت الوزارة فى مقطع فيديو عن أحدث الطرق التى يتلقاها طلبة كلية الشرطة فى التدريبات، بالإضافة إلى الرياضات التى يقوم بها الطلبة داخل الأكاديمية، وذلك فى إطار احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام فجر اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم ، واطلع الرئيس السيسى، على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية، أثناء أداء الطلبة الطابور الصباحي