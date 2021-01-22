إنفوجراف.. خطة الصحة لتطعيم الأطقم الطبية

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الإنفوجراف التالى أبرز تفاصيل خطة الصحة لتطعيم الأطقم الطبية:- ورفعت وزارة الصحة، استعداداتها منذ بداية الموجة الأولى للفيروس بجميع محافظات الجمهورية، وخصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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