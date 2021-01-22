مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازى فى وفاة المطران يوحنا حداد

جدة - نرمين السيد - أرسل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعزية إلى يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، فى وفاة المطران يوحنا حداد، متروبوليت صور وتوابعها سابقاً والنائب البطريركى بلبنان سابقاً، والذى انتقل إلى السماء على رجاء القيامة اليوم الجمعة الموافق، الثانى والعشرين من يناير الجارى.





وجاء بنص البيان: "استقبلنا خبر وفاة المطران يوحنا حداد، متروبوليت صور وتوابعها سابقاً والنائب البطريركى بلبنان سابقاً بمشاعر مليئة بالحزن والرجاء فى القيامة والحياة الأبدية". وتابع: "لذا باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبالأصالة عن نفسى نشاطركم هذه اللحظات، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السماوى".

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