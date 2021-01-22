فيديو.. السيسى لأسر الطلبة الجدد بـ الشرطة: بشكركم باسمى وباسم كل المصريين

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس: "مش عايز آخد منكم الفرصة عشان تستمتعوا مع أبنائكم وبناتكم، وكل عام وأنتم طيبين، وإن شاء الله الزيارة تنتهى بسلام وتعودوا لبيوتكم بسلام، متشكرين". جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الجمعة، لأكاديمية الشرطة، واطلاعه على منظومة تدريب الطلبة، وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم.

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