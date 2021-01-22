والدة طالب بالشرطة للسيسى: أنت عزيز مصر.. والرئيس: إحنا عايشين بدعواتكم

جدة - نرمين السيد - وقالت والدة أحد الطلبة: "بنحبك يا عزيز مصر، وربنا يخليك لينا ياريس، وبندعيلك فى كل صلاة، وتحيا مصر بيك، أنت اللى رفعت رأسنا للسما ياريس، ده أحلى يوم فى تاريخ حياتى".

ليرد الرئيس السيسى: "كتر خيرك، تصدقى بالله إحنا عايشين بدعواتكم، النهاردة يوم جميل".

وتابع الرئيس: "تسمحيلى أبوس دماغك"، لترد السيدة: "يا حبيبى دا أنا أبوس إيدك وراسك، ربنا يبارك فى عمرك، دا أنا عمرى كده طال، ربنا يخليك لينا ويطول عمرك".

ووجه حديثه للأسر قائلاً: "سامحونى مش قادر أسلم عليكم كلكم، أهلى وناسى".