أكاديمية الأوقاف تعلن فتح باب التسجيل لدورة إعداد الواعظات المتميزات

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بوزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لدورة إعداد الواعظات المتميزات من الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية.





وستجمع الدورة بين نظامى التأهيل المباشر، والتأهيل عن بعد، لضم من تجتاز هذه الدورة بنجاح إلى الواعظات المتطوعات المتميزات بوزارة الأوقاف، دعمًا لدور المرأة فى العمل الدعوى الجاد داخل مصر وخارجها . ويمكن التقدم للدورة المتخصصة لإعداد الواعظات المتميزات بالضغط هنا

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