لصدور أحكام قضائية ضدهما.. الأوقاف تنهى خدمة إمامين بالأقصر وكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، خدمة سلمان محمد أحمد سليمان، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر، وأحمد محمد جمال الدين هزاع، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.





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