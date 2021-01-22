محافظ البحيرة: ما نشهده من الأوقاف فى عمارة المساجد نقلة نوعية غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - شهد هشام عبدالغنى آمنة محافظ البحيرة، والشيخ محمد أبوحطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة.





وأدوا جميعَا صلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، وألقى الشيخ محمد أبوحطب خطبة الجمعة بعنوان: "النور فى القرآن الكريم". وأشاد محافظ البحيرة، بموضوع الخطبة، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة فى مجال عمارة المساجد يعد نقلة نوعية غير مسبوقة تقدر لوزارة الأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها. ووجه الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على عنايته واهتمامه ببيوت الله - عز وجل- والتوعية بنظافة المساجد، مشيدًا بالتزام أبناء محافظة البحيرة بالإجراءات والضوابط الاحترازية والدور الإيجابى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى التوعية بخطورة هذه المرحلة.

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