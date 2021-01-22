وزير الأوقاف يصدر قرارا بتعديل بعض مواد النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 79 باجتماعها الثانى بتاريخ 25-6-2020م، وعلى موافقة البنك المركزى المصرى ورئيس الوزراء. أعلنت ذلك وزارة الأوقاف عبر موقعها على الإنترنت.

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