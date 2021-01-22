فيديو.. السيسى لطلبة كلية الشرطة الجدد: بلغوا تحياتى لأسركم واشكروهم

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى كلمة خلال استقبال الطلبة الجدد: "كان ضرورى آجى بعد شهر عشان أهنيكم على انضمامكم لكلية الشرطة، وهنا وزارة الداخلية وقوات الشرطة بتقوم بمهمة مقدسة هى حفظ الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، وقدموا تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية، ووجودكم ليه معنى كبير إن إنتم بتشاركوا ومستعدين تقدموا كل حاجة من أجل الحماية والحفاظ على كل المصريين".

وتابع: "بهنئكم على الانضمام والنجاح فى الجزء الاول من المرحلة الأولى، وإن شاء الله دائما موفقين، وعارف إن فيه زيارة للأسر، بلغوا تحياتى لأسركم واشكروهم بالنيابة عنى وعن كل المصريين إنهم أعدوكم بشكل جيد، وكمان مبخلوش على تقديمكم لمصر تكونوا زخرا وحماية وأمن لها".

واستطرد قائلاً: "خلوا بالكم من نفسكم عشان ظروف جائحة كورونا، ومرة تانية بقولكم كل سنة وأنتم طيبين، وبشكركم وبتمنالكم كل توفيق وربنا يحفظكم ويحميكم أنتم وكل مصر من كل شر وسوء، كل سنة وأنتم طبيبين، شكرا جزيلاً".