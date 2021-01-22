الرئيس السيسى لطلاب أكاديمية الشرطة: وزارة الداخلية تقوم بمهمة مقدسة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني علي مستوي العالم.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته: "بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحولي أرحب بيكم وأقولكم كل سنة وأنتم طيبين.. كان ضرورة اجي بعد شهر أهنئكم تقريبا بشأن انضمامكم لكلية الشرطة، وهنا وزارة الداخلية وقوات الشرطة تقوم بمهمة مقدسة وهو حفظ الأمن والاستقرار في الدولة المصرية".

وتابع الرئيس: "وزارة الداخلية بذلت جهود كبيرة وقدمت تضحيات كبيرة خلال السنين الماضية، وعشان كده وجودكم ليه معني كبير، تشاركوا ومستعدين تقدموا كل حاجه من أجل الحماية للحفاظ على كل مصري، بهنئكم على الانضمام والمرحلة الاولي وان شاء الله دائما موفقين، وعارف ان في زيارة للأسر لكم بلغوا تحياتي لأسركم واشكروهم بالنيابة عني وعن كل المصريين انهم اعدوكم بشكل جيد، ولم يبخلوا في تقديمكم لمصر وتكونوا زخر لها وامن لها وحماية لها، خلوا بالكم من نفسكم بسبب جائحة كورونا، وفي النهاية بتمني لكم كل تقدير".