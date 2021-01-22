"العيسى" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل وزير خارجية أفغانستان

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية السيد محمد حنيف أتمر. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة الدولية وسُبل التعاون الثنائي وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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