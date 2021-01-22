الرئيس السيسي لأسر طلاب الشرطة: أنتم أهلي وناسي.. والأهالي يهتفون: بنحبك يا ريس (فيديو)

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحديث إلى أسر طلاب أكاديمية الشرطة خلال كلمته في زيارة تفقدية أجرها إلى الأكاديمية فجر اليوم الجمعة.

وقال الرئيس لأسر طلاب الأكاديمية "كنت اتمنى أسلم عليكم كلكم.. انتوا أهلى وناسى".



وأضاف السيسي، خلال كلمته "لما عرفت أن الكلية عامله استقبال لحضراتكم بعد مرور شهر قولت فرصة أجى أسلم عليكم وأشكركم بنفسى باسمى وباسم كل المصريين متشكرين، كل سنة وانتوا طيبين".

فيما رد عدد من أسر طلاب أكاديمية الشرطة على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهتافات خلال خلال كلمته: "بنحبك ياريس".

واستعرض الرئيس طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك فى ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطرى ومستشفى بيطرى ونادى للتدريب على الفروسية، وفق أحدث المستويات العالمية، وذلك لخدمة العمل فى وزارة الداخلية والمدنيين.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة فجر اليوم الجمعة إلى أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحى.