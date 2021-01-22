أولياء أمور طلاب أكاديمية الشرطة للرئيس: بنحبك يا عزيز مصر.. والسيسى يرد: احنا عايشين بدعواتكم.. فيديو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من أسر وأولياء أمور طلاب أكاديمية الشرطة خلال زيارته التفقدية صباح اليوم لاكاديمية الشرطة.

وقال أولياء الامور للرئيس السيسى: « بنحبك ياريس يا عزيز مصر .. ربنا يخليك لينا»، ليرد عليهم الرئيس قائلا: «احنا عايشين بدعواتكم».

وقالت إحدى أولياء الأمور : « تحيا مصر بيك ..انت اللى رفعت رأس مصر..دا يوم جميل فى تاريخ حياتى .. كان نفسى أشوفك..وكنت بادعو ربنا يكتب ليا رؤيتك».

وقام الرئيس السيسى بتقبيل رأس ولية أمر أحد الطلاب، موجها حديثه لأولياء الأمور: « إنه يوجه شكره لهم ..وكل عام وانتم طيبين »

وكان الرئيس السيسى أجرى فجر اليوم الجمعة زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع سيادته على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي.

كما تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما استعرض طابور خيالة الاكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

وعقب ذلك شارك الرئيس أبناءه من طلبة الاكاديمية وجبة الإفطار واستمع سيادته إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.