الرئيس السيسي: قوات الشرطة قدمت تضحيات كثيرة وتبذل جهودا كبيرة من أجل الوطن

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلاب اكاديمية الشرطة الجدد، على التحاقهم بأكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمهمة مقدسة لحفظ الامن والاستقرار فى الدولة، وقوات الشرطة بذلت جهودا كبيرة، وقدمت تضحيات كثيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أثناء تفقد أكاديمية الشرطة، فجر اليوم، أن قوات الشرطة مستعدة لتقدم كل شىء من اجل الحفظ على المصريين، مهنئا الطلاب على الانضمام للأكاديمية، وطالبهم بتقديم تحياته لأسرهم؛ لإعدادهم بشكل جيد.

وكان الرئيس السيسى قد أجرى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، اطلع خلالها على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، واطلع على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي.

كما تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما استعرض طابور خيالة الاكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

وعقب ذلك شارك الرئيس أبناءه من طلبة الاكاديمية وجبة الإفطار واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.