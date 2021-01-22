- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدنى ونحن نحتفل بعيد الشرطة التاسع والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى خالص التهنئة بهذه الذكرى التى نفخر بها جميعًا، والتى نتذكر بها تضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر، ونعتز بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق حلم الأجيال فى وطن يسوده الأمن والاستقرار".
كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية، ببرقية تهنئة أيضَا لللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا بالدور الوطنى الشجاع لرجال الشرطة فى الدفاع عن عزة وكرامة الوطن، مؤكدًا اعتزازه وتقديره الكبير لدورهم العظيم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة: نعتز بدورهم فى حماية أمن مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.