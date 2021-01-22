أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة: نعتز بدورهم فى حماية أمن مصر

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدنى ونحن نحتفل بعيد الشرطة التاسع والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصرى خالص التهنئة بهذه الذكرى التى نفخر بها جميعًا، والتى نتذكر بها تضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر، ونعتز بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق حلم الأجيال فى وطن يسوده الأمن والاستقرار".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية، ببرقية تهنئة أيضَا لللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا بالدور الوطنى الشجاع لرجال الشرطة فى الدفاع عن عزة وكرامة الوطن، مؤكدًا اعتزازه وتقديره الكبير لدورهم العظيم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.