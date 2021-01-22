وزير الأوقاف يوجه بسرعة الإعداد لإطلاق منصة للإعجاز الربانى

جدة - نرمين السيد - وتعنى المنصة بنشر المواد المقروءة والمرئية، وكل ما يتصل بهذا الجانب الذى يبرز مظاهر قدرة الله -عز وجل- فى الخلق، بما يعمق الحس الإيمانى من جهة، ويحصن المجتمع، خصوصًا الشباب منه من أى تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بقضية الإعجاز الربانى فى الكون وفى جسم الإنسان، وذلك من منطلق قول الحق سبحانه وتعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ".