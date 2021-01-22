جدة - نرمين السيد - وتعنى المنصة بنشر المواد المقروءة والمرئية، وكل ما يتصل بهذا الجانب الذى يبرز مظاهر قدرة الله -عز وجل- فى الخلق، بما يعمق الحس الإيمانى من جهة، ويحصن المجتمع، خصوصًا الشباب منه من أى تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى.
يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بقضية الإعجاز الربانى فى الكون وفى جسم الإنسان، وذلك من منطلق قول الحق سبحانه وتعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يوجه بسرعة الإعداد لإطلاق منصة للإعجاز الربانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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