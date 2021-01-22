البابا تواضروس ينعى القمص أرسانيوس الجورجى

جدة - نرمين السيد - ولد القمص أرسانيوس فى 3 يناير 1969، وترهب بدير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة فى 14 أبريل من عام 1995، ونال درجة القسيسية فى 26 فبراير 2007، ورتبة القمصية فى 2 فبراير 2008. وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء للأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة ولمجمع رهبان الدير فى وفاة الأب الراهب القمص أرسانيوس الجورجى، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث فى مجمع الأبكار.

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