جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة وفرت العديد من مصادر التعلم للطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعى من بينها قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 على التليفزيون ومنصة البث المباشر ومنصة إدمودو ومنصة ذاكر ومنصة إدارة التعلم للمرحلة الثانوية ومنصة حصص مصر.





وأضاف شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن بنك المعرفة المصرى يتيح "ورش عمل" تدريبية أونلاين لطلاب التعليم قبل الجامعى والجامعى وعموم الباحثين تشرح كيفية اتقان استخدام المحتوى الكبير المتوفر داخل بنك المعرفة المصرى. وعرض الوزير، فيديو قصير حول كيفية استخدام ورش العمل والتسجيل بها. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التعليم، لإتاحة المحتوى التعليمى فى ظل جائحة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو: وزير التعليم يوضح كيفية الاستفادة من الورش الإلكترونية لبنك المعرفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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