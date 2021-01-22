مصر تتقدم على بيلاروسيا (21 - 14) في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من زمن المباراة المثيرة التي تجمع منتخبي مصر و بيلاروسيا، بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة (21 - 14)، فى ثان مواجهات الدور الرئيسي للمجموعة الرابعة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو باروندو جارسيا قائمة منتخب مصر استعدادا للمواجهة، وشهدت القائمة دخول اللاعب أكرم يسرى بدلا من أحمد مؤمن، و تتضمن قائمة المباراة كلا من اللاعبين : كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسرى – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.
وحرص المدير الفنى لمنتخب اليد جارسيا على إلقاء محاضرة فيديو للاعبين لشرح نقاط القوة و الضعف لدى المنتخب البيلاروسي .
ويسعى المدير الفنى الأسبانى باروندو إلى تحقيق الفوز فى مباراة الليلة ، قبل مواجهة سلوفينيا بعد غدا الأحد فى ختام الدور الرئيسى ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الإتحاد الروسى بنتيجة 28 / 23 أول أمس الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى .
ويمتلك منتخب مصر فى الدور الرئيسى حتى الأن 4 نقاط ، خاصة أنه صعد من الدور الأول بنقطتين من المواجهات المباشرة مع المنتخبات الصاعدة معه ، خاصة أنه فاز على مقدونيا و خسر أمام السويد بفارق هدف ، بينما حقق الفوز على تشيلى فى إنطلاق المونديال و التى فشلت فى الصعود إلى الدور الرئيسى
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