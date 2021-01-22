وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتعديل المواد أرقام ( 7 – 30 – 47 - 52) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن القرار جاء بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 79 باجتماعها الثاني بتاريخ 25 6 2020م، وعلى موافقة البنك المركزي المصرى ورئيس الوزراء.

أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة سلمان محمد أحمد سليمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر، وأحمد محمد جمال الدين هزاع – إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الأقصر، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وفي سياق اخر قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، سفر خمس من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف المصرية، ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبوا معًا عددًا من الولايات السودانية، وذلك في الفترة من 31 يناير 2021م حتى 11 فبراير 2021.