انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية.. موجة جديدة من الأمطار وعدم الإستقرار في هذا الموعد والظواهر الجوية لمدة 6 أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام الستة القادمة والتي تبدأ من الغد وحتى الخميس المقبل 28 يناير، ويلاحظ في التقرير الصادر منذ قليل عودة الشبورة المائية على أغلب أنحاء البلاد لمدة 4 أيام، ثم تتعرض البلاد مرة أخرى لحالة من عدم الإستقرار وتساقط الأمطار ونشاط الرياح.

الأرصاد تعلن موعد عودة الأمطار وعدم الإستقرار بالأحوال الجوية

وجاءت الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام القادمة وفق ما يلي:

السبت والأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 و26 يناير

تساقط شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهذا على مدار الأربعة أيام القادمة بدايةً من الغد السبت 23 يناير.

ووفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية، فسوف يكون هناك حالة من عدم الإستقرار في أحوال الطقس بدايةً من الأربعاء 27 يناير وكذلك الخمس 28 يناير، حيث ستكون هناك فرص لتساقط الأمطار مرة أخرى ونشاط الرياح، وتأتي أماكن تساقط الأمطار وفق ما يلي.

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الأربعاء 27 يناير

أمطار على السواحل الشمالية الغربية.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 28 يناير