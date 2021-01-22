مصرع شاب بعد محاولته لإنقاذ والدته من النيران.. "تفاصيل"

شهدت منطقة البراجيل بأوسيم حادث مروع منذ قليل، بعد إندلاع النيران داخل إحدى الشقق التي كانت تقبع بها إحدى السيدات كبار السن، ليدخل نجلها لينقذ حياته ويشاء القدر أن تكن تلك نهاية حياته بعد تدخله لإنقاذ والدته.

ضحى العامل بنفسه من أجل إنقاذ والدته، هكذا انتهت حياة عامل عندما حاول نجدة والدته، حيث اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، خلال محاولته إنقاذ والدته من وسط النيران، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

حريق داخل شقة في البراجيل

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة البراجيل، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة وتفاقم الخسائر.

أسفر الحريق عن مصرع عامل، نتيجة سقوطه من الطابق الثالث، وأفادت تحريات رجال المباحث أن الحريق أسفر عن احتجاز والدة الضحية بعد محاصرة النيران لها، فحاول ابنها إنقاذها، بالدخول للشقة، ومساعدتها على النجاة، إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تمكن الجيران من إنقاذ والدة العامل الذي لقي مصرعه وأفراد الأسرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، إلا أن الحادث هز المنطقة بأكملها مع وفاة العامل الذي كانت آخر لحظاته صراع بين الموت وبين إنقاذ والدته.