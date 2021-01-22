بالأسماء.. دوت الخليج ينشر مواعيد حضور الوزراء أمام البرلمان

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال دور الانعقاد العادى الأول، استقبال عددًا من الوزراء خلال الاسبوع المقبل، بدءًا من يوم الأحد 24 يناير 2021، وحتى نهاية الاسبوع يوم الأربعاء 27 يناير 2021، وذلك تفعيلًا لدوره التشريعى والرقابى، ونقدم لمتابعينا المواعيد بالساعة واليوم حيث سيحضر الوزراء.

مجلس النواب

الأحد 24 يناير 2021

تبدأ الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، 24 يناير المقبل، فى تمام الواحدة ظهرًا، ومن المقرر حضور وزير الموراد المائية والرى، محمد عبدالعاطى، ومن ثم يلقى بيانًا يتضمن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ومن ثم يلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، بيانًا يشمل أيضًا، موقف الوزارة وأبرز مجهوداتها، والإجابة عن أهم الأسئلة التى يطرحها النواب.

الاثنين 25 يناير 2021

تنطلق فعاليات الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، ومن المنتظر حضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، للحديث عن مجهودات الوزراة، وطرح أبرز ما قدمته للعمال خاصة خلال جائحة كورونا.

كما من المقرر حضور، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، حيث تلقى بيانًا يتناول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

الثلاثاء 26 يناير 2021

يتناول جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة، حضور وزير الخارجية، سامح شكرى، للحديث بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، خلال الفترة الماضية، والإجابة عن أبرز الأسئلة التى يطرحها النواب.

كما يحضر وزير الطيران المدنى، محمد منار عنبه، لتناول التحديثات الأخيرة فى مجال الطيران، وطرح أبرز الملفات.

الجلسة الخامسة عشر يوم الأربعاء

تبدأ فعاليات الجلسة الخامسة عشرة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، ومن المنتظر حضور وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، وأيضًا تحضر وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد.