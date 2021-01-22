إدورد يوجه رسالة للجمهور بعد مسلسل لؤلؤ الحلقة الـ 20

وجه الفنان إدوارد رسالة شكر لجمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بعد ردود الأفعال الإيجابية التي انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا جراء حلقة أمس ودوره في مسلسل لؤلؤ.

كتب إدوارد عبر صفحته الرسمية، قائلًا : "شكرًا على الرسائل والتعليقات على المشهد..ده والدور بشكل عام بسطوني جدًا".

مسلسل لؤلؤ الحلقة 20

استطاع مشهد ادورد واعترافه بحبه الشديد للؤلؤ مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما انهمرت دموعه أمامها وهي تسرد له قصتها مع بدر الذي وقعت في غرامه، الأمر الذي كان من شأنه عدم تحمل مجدي الذي يجسده الفنان "ادورد" ليدور حديث بينه وبين لؤلؤ مؤكدة له أن ليس هناك أحد ينافسه على مقعده في قلبها.

أبرع ادورد في تأدية المشهد الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، فضلًا عن إشادة العديد من جمهوره بدوره في المسلسل.

مسلسل لؤلؤ

صدمت أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة الـ 20 العديد من الجمهور بعدما شهدت الحلقة على خطوبة لؤلؤ من بدر، لتعود إلى منزلها تجد طارق في إنتظارها بجواره أهلها وأصدقائها يحضر لها مفاجأة جديدة وهي عودتهم إلى بعضهم البعض قبل إنتهاء العدة.

وضع طارق فستان لؤلؤ في وسط الفيلا كإعتذار منه عن ما قام به مؤخرًا والذي تسبب في إبعادهما عن بعضهماـ إلا أن حب طارق لها كان أقوى من تلك المشاكل ليقرر أن يعود لها من جديد.

الجدير بالذكر، أن مسلسل لؤلؤ بطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، ادورد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، أشرف زكي، ملك أحمد زاهر، وعدد كبير من النجوم اللامعة.