فوز المقاولون العرب بمشروع تطوير مصنع الغزل والنسيج

تسعى الدولة المصرية لتطوير مصانع الغزل والنسيج حتى تستطيع إحياء تلك الصناعة مرة أخري والتي كانت رائدة فيها، ونجحت شركة المقاولون العرب في الفوز بمشروع تطوير مصنع "6" لشركة مصر للغزل والنسيج.

تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية

رئيس المقاولون العرب يعلن فوز الشركة بتطوير مصانع الغزل والنسيج

ومن جانبه كشف المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، فوز الشركة بمشروع لتطوير عدد 6 مصنع بشركة مصر للغزل و النسيج، التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والذى تبلغ مساحته ٢٠ ألف متر، لافتا إلى أن ذلك يأتى في إطار جهود الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر وإعادتها إلى سابق عهدها.

المقاولون العرب تكشف تفاصيل تطوير مصنع الغزل والنسيج

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب في بيان تم إصداره اليوم الجمعة، تفاصيل اعمال تطوير المصنع قائلًا:"أن مبنى المصنع يتكون من دورين أرضى وعلوى وتشمل أعمال التطوير، الأعمال المدنية حيث يتم تأهيل الكمرات الدائرية الحاملة للسقف الخرسانى والحوائط والأرضيات ومجاري الهواء أسفل الماكينات وعمل بلاطات خرسانية بكامل المسطح، لافتا إلي أعمال إحلال وإنشاء عدد ٦ محطات ترطيب هواء بمساحة متوسطة ١٠٠٠ متر مربع وأعمال حفر بكميات تبلغ ٣٠ الف متر مكعب أعمال الخرسانات بكميات٢٥ ألف متر مكعب".

