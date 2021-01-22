حبس مدرب 12 سنة لتحرشه جنسيًا ببطلة أولمبية لسنوات تمتد لطفولتها

هزت قضية الاعتداء الجنسي على "شيم سوك" -لاعبة سباق السرعة على الجليد، والبطلة الأولمبية الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين -طوال عدة سنوات بطفولتها، أرجاء كوريا الجنوبية، نظرًا كونها جريمة وحشية تستغل براءة الأطفال وعدم قدرتهم على الاحتجاج، والتي أفصحت عنها عام 2019، لتنال حقها مع مطلع 2021.

السجن 11 سنة ونصف لمدرب تشو سوك لاعتدائه عليها جنسيًا

فقضت قضت محكمة سوون الكورية بالسجن 10 سنوات و6 شهور على مدرب التزلج الأولمبي السابق "تشو جاى بيوم"، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، بلاعبة سباق السرعة على الجليد "شيم سوك"، البالغة من العمر "23 عامًا"، بتهمة سلوك مدان بقوة ضد مراهقة.

كما سبق للمتهم "تشوجاي بيوم"، أن صدر حكم ضده لمدة عام ونصف في يناير 2019، وذلك بقضايا الإساءة الجسدية بحق "شيم"، وبالتالي فإنه سيقضى فى السجن 12 عاما.

تشو سوك: المدرب تحرش بي لسنوات مستغل عدم قدرتي على الاحتجاج

وجاء في قرار المحكمة التي أعلنت وسائل الإعلام، أن المدرب المتهم اعتدى جنسيًا بالقوة وبشكل متكرر على الضحية التي كان مسئول عن تدريبها رياضيًا مستغل عدم قدرتها على الاحتجاج ضده والإفصاح عما يفعله.

يذكر أن شيم رفعت قضية ضد المدرب تشو، في يناير 2019 واتهمته بالاعتداء الجنسي عليها لسنوات عندما كانت مراهقة، وكان اتهامها لمدربها بالتحرش بها عندما كانت فى السابعة عشر من عمرها قد هز كوريا الجنوبية.

قضايا التحرش الجنسي على حلبات التزلج على الجليد بكوريا

وكانت القضية التي فجرتها شيم سوك عام 2019، البداية لكشف عدة قضايا خاصة بالتحرش الجنسي على حلبات التزلج على الجليد في كوريا، حيث اتهمت مجموعة من لاعبات التزلج اللواتي اتهمن مدربيهم بالإساءة الجنسية بحقهن، الأمر الذي يشكل خطر كبير على فريق متزلجات على الجليد فى الفريق الأولمبى، الذى حصل على 24 ميدالية ذهبية فى الأولمبياد الشتوي.