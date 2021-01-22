عمرو دياب في أول حفل جماهيري له بالعام الجديد.. اليوم

حفلة عمرو دياب، تنطلق بعد ساعات قليلة على أرض ستاد دبي، حيث تعتبر من الحفلات المنتظرة منذ بداية العام الجديد 2021 لدى الجمهور، والتي تعتبر ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

حفلة عمرو دياب

تقام حفلة عمرو دياب على أرض ستاد دبي، في تمام الساعة الـ 7 والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، مع تحضيرات ضخمة على مستوى المسرح والإضاءة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي، مع توفير وسائل التعقيم وقياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى مسرح الحفل.

يعتبر هذا الحفل هو الأول جماهيرياً للهضبة عمرو دياب في عام 2021، حيث كان آخر أنشطته الاحتفالية له خلال آواخر العام الماضي، من خلال حفل غنائي خاص لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.

من المتوقع، أن يبدأ عمرو دياب الحفل بالألبوم الجديد الذي يحمل العديد من الأغاني المتنوعة والذي نال رضاء جمهوره بسبب اختلاف الألوان التي بداخله لترضي جميع الأذواق.

آخر أعمال عمرو دياب

كان قد طرح عمرو دياب أحدث ألبوماته "يا أنا يا لاء"، بدءًا من منتصف ديسمبر 2020، ضم الألبوم 12 أغنية "يا أنا يا لاء"، ومحسود، شكرًا، عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، الجو جميل".

تصدّر الألبوم الأخير لعمرو دياب المركز الاول في عدد من الدول العربية "الاردن، قطر، السعودية، الإمارات"، بعد مايقرب من اسبوع من طرحه بالكامل على عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

الجدير بالذكر، أن الهضبة استحوذ على المقعد الأول في قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تزمنًا مع إطلاق الألبوم كاملًا مع نهاية العام المنصرم 2020.