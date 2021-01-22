إصابات فيروس كورونا تتخطى 97 مليونًا

إصابات فيروس كورونا حول العالم، باتت من أهم الأمور التي تشغل العديد من المواطنين بجميع دول العالم العربي خلال الفترة الراهنة، وخاصة بعد ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وتفشي الموجة الثانية.

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 97 مليونًا و560 ألفا و180 حالة، حتى الساعة 8:57 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وفيات فيروس كورونا



بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليونًا و92 ألفا و501 حالة حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، الأمر الذي يرجع إلى الإستخفاف في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 103 إصابات جديدة بينها 94 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 47 في مقاطعة هيلونغجيانغ و19 في مقاطعة جيلين و18 في مقاطعة خبي و6 في شنجهاي و3 في بكين وواحدة في مقاطعة شانشي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 88804 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 شخصًا.

فيروس كورونا

انتشر فيروس كورونا بشكل سريع جدًا بعد ظهوره في أواخر ديسمبر عام 2019 المنصرم، ليؤرق العالم بأسره بأعراضه التي كان من شأنها حصد العديد من الأرواح، لتنقلب الحياه رأسًا على عقب بعد محاولات عديدة لجميع دول العالم التصدي لهذا الفيروس اللعين.