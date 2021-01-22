أميرة أبنة رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها معها في الدقي

نشرت أميرة مختار أبنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، صورة تجمعها مع والدتها منذ أيام طفولتها، مستعيدة ذكرياتها معها بمنزلهم في حي الدقي بالجيزة، وجاء ذلك بعد شهور من رحيلها.

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أميرة ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع والدتها

وعلقت أميرة على الصورة التي شاركت بها جمهور والدتها عبر حساب يحمل أسم والدتها الراحلة بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام":" مامي حبيبتي.. الله يرحمها.. وأنا في البيت في الدقي".

يذكر أن أميرة تحرص بشكل دائم على نشر صور لوالدتها والتواصل مع أصدقائها ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة، معبرة عن مدى الحنين والاشتياق لوالدتها التي طالما شاركت الجميع أفراحهم وأحزانهم، ولم تبخل على أحد بوقتها.

أبنة رجاء الجداوي تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها

وفي نفس السياق نشرت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورة لوالدتها تجمعها بالفنانة نبيلة عبيد، موجهه للأخيرة رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت عليها:"كل سنة وانتي طيبة ونقية زي ما انتي يا بولبوله عقبال ١٠٠ سنه صحه وسعاده وراحت بال وهنا يا صديقت امي الغاليه الطيبه انت عارفه انا بحبك اد ايه وكلنا بنحبك مامي الله يرحمها وروضة وانا".

رحيل رجاء الجداوي بيوليو الماضي يصيب الوسط الفني بصدمة

وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوى، رحلت عن عالمنا في يوليو الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي تسبب في حزن الوسط الفني والجمهور العربي بوداعها.