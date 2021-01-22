الإهمال يخطف فتاة بعد سقوط مخلفات البناء عليها والأسرة تطالب بحقها.."القصة كاملة"

شهدت منطقة الفلل بمدينة بنها في محافظة القليوبية، حادث مأسوي لفتاة تدعى روان محمد عامر تبلغ من العمر 18 عامًا، إثر سقوط مخلفات البناء فوقها من الطابق الـ 11، الأمر الذي أدي إلى مصرعها في الحال لتتعالى الصراخات في المنطقة بعد سقوطها أرضًا وإنفجار الدماء من رأسها.

مصرع روان محمد عامر

كشفت أسرة الفتاة تفاصيل الواقعة، مؤكدين أن نجلتهم راحت ضحية سقوط مخلفات بناء عليها من أعلى ونش أثناء نقلها من الطابق الحادي عشر.

أوضحوا، أن المسئول عن الونش كان يعي جيدًا أن الونش به عطل ما من الممكن أن تتسبب في كارثة، وبالفعل كان لتروح الضحية في مقتبل حياتها نتيجة للإهمال.

واتهم والد المجني عليها، المسئولين بالإهمال وعدم الرقابة على وقف البناء وفق قرارات الدولة ما تسبب في الحادث، مشيرًا إلى أن ابنته ماتت بسبب الإهمال واستخدام ونش معطل في أعمال بناء مخالف بمنطقة الفلل في وقت غير مسموح له بالبناء.

كما اتهم والد المجني عليها، مالك البرج وصاحب الشقة الذي نقل ابنته للمستشفى وتركها على الباب واختفى، مشيرا إلى أنه عندما ذهب إلى مركز الشرطة اتهمهما في محضر رسمي بالإهمال لأن الونش كان به عيوب مع العلم أن والدتها قبل الحادثة بنصف ساعة تحدثت معهم لإيقاف الونش لأنه كان به عيوب ولم يسمعوا لها وأكملوا العمل.

والدة الضحية تروي تفاصيل الحادث

أكدت والدة الفقيدة، أن قبيل الحادث نزلت روان لشراء بعض الاحتياجات لها حيث سبقت شقيقتها التي نزلت وراءها لتعود شقيقتها تصرخ لما أصاب روان حيث سقط عليها مخلفات البناء التي كانت تنقل بونش للدور الحادي عشر في البرج المجاور لمنزلهم.

وأضافت: "قبل الحادثة اتكلمت مع أحد القائمين على عملية نقل المخلفات بالونش بسبب أن الوتش والتكسير المنقول والأحجار اللي كانوا بيرفعوها بالونش بهدلت الغسيل.. وسمعتهم بيقولوا أن في عطل في الونش".

وتابعت والدة الضحية قائلة :"ضيعولي حياتي وحرموني من بنتي معدومي الضمير.. انا عايزة حق بنتي من الناس دي الي معندهمش ضمير ولا احساس".

شقيقة روان تسرد مشهد وفاة شقيقتها

قالت شقيقة روان إن شقيقتها هي توأمها ولا تملك من الدنيا سواها مضيفة أنها كانت ذاهبة بصحبة شقيقتها المتوفاة ولكنها سبقتها بدقيقة واحدة لتموت وتتركها وحيدة في الدنيا وكأنها كانت تشعر أنها سوف تموت قائلة: "شفتها غارقة في دمائها".

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطالبة "روان محمد عامر" 18 عاما جثة هامدة إثر إصابتها بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة أودى بحياتها.

وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية والعقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، وتبين أن الطالبة وقع على رأسها مواد تكسير وبناء أودت بحياتها في الحال.