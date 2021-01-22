ميرهان حسين عن لقب كيم كاردشيان الغلابة: مش بضايق بس أنا طبيعي

زادت معدلات البحث على الفنانة المصرية ميرهان حسين عقب تداول رد فعلها عن تشبيهها من قبل أحد المذيعات بنجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث جوجل بمصر.

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ميرهان حسين عن لقب كيم كردشيان الغلابة: ده لقب نصه يفرح ونصه يزعل

ووجهت ياسمين عز سؤال لميرهان خلال استضافتها لها ببرنامجها "ليلة الخميس"على شاشة الفضائية "Mbc" مصر، قائلة:"بيضايقك من لقب كيم كاردشيان الغلابة"، لترد عليها حسين مازحة:" طب افرح ولا ازع ليه الغلابة، لقب نصفه مفرح ونصفه محزن".

ميرهان حسين عن لقب كيم كاردشيان: بس أنا طبيعي

وأكدت حسين أنها لا تغضب من هذا اللقب بالرغم من أنها طالما ترفض أن يتم تشبيهها بأي أحد وكانت سرعان ما ترفض التشبيه، مشددة أنها لا تحب أن يقارنها بأحد، بينما مع تداول لقب " ميرهان حسين هي كيم كاردشيان الغلابة" الأمر اختلف لديها، فأصبح الأمر لا يضايقها أو يزعجها.

وتابعت:" حين سمعت اللقب شعرت بالفخر بس في فرق...أنا طبيعي".

أغنية ميرهان حسين الجديدة

وفي نفس السياق يتنظر الجمهور أغنية ميرهان الجديدة التي أعلنت عن طرحها قريبًا بالتعاون مع الملحن محمد رحيم وكتب عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"مع العبقرى محمد رحيم و احنا بنحضر أغنيتي اللي هتسمعوها قريب ان شاء الله .. وقولنا ننزلكم فكرة لذيذة طلعت معانا واحنا شغالين هاتشوفها كمان شوية".

أخر أعمال ميرهان حسين الدرامية

وكانت آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" الذي تم عرضه خارج السباق الرمضاني العام الماضي، وهو من بطولة أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، إبراهيم فرح، أمير صلاح، عفاف شعيب، وفاء سالم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.