بلاغ للنائب العام ضد صاحب مبادرة زواج التجربة

قدم المحامي سمير صبري، بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد صاحب مبادرة زواج التجربة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.
محاكمة عاجلة لصاحب مبادرة زواج التجربة
طالب المحامي، في البلاغ بتقديم صاحب فكرة زواج التجربة لمحاكمة عاجلة، حيث جاء في البلاغ: "أطلق المبلغ ضده فكرة ما يعرف بزواج التجربة وهي فكرة تخالف كل القواعد القانونية واستنكرته مؤسسة الأزهر الشريف".
وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت في وقت سابق أن زواج التجربة والذي يضع ضوابطًا وشروطًا في عقد الزواج وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج قيد الدراسة والبحث عبر عدة لجان للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي .
زواج التجربة
ويهدف هذا الزواج إلي إلزام الطرفين بعدم الانفصال في مدة من 3 إلي 5 سنوات يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما إما باستمرار الزواج أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
وقد استنكر مركز الأزهر العلمي للفتوى الإلكترونية في بيان له بأن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به واشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلاً ومحرمًا.
وقال الأزهر أن الزواج في الإسلام أية من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى وميثاق سماه الله سبحانه ميثاقاً غليظاً ومنظومة متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرآة وبقاء زواجهما وسعادتهما وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد ، أما عن صورة عقد الزواج المسمى بزواج التجربة فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام وتتصادم مع أحكامه.
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