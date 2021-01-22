الكاتبة كوثر هيكل تتصدر "جوجل" بعد وفاتها.. تعرف على أشهر أعمالها

الكاتبة كوثر هيكل تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء وفاتها في صباح اليوم الجمعة.

وفاة كوثر هيكل

أعلن الكاتب خالد منتصر، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمى الثانية وأم حبيبتى وزوجتى سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".

تعتبر كوثر هيكل هي زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وهي مؤلفة وكاتبة مصرية بدأت حياتها الفنية بإعداد إحدى قصصها "الحب الكبير" كسهرة تليفزيونية حملت اسم "لمن نحيا" وتنوع إنتاجها في المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج في الدراما ومخرجة برامج حيث شاركت في إخراج سهرة "زنين" مع المخرج الراحل حسين كمال.

أشهر أعمال كوثر هيكل

قدمت الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، برامج عديدة خلال مسيرتها العملية، فضلًا عن أعمال سينمائية ناجحة منها دمي ودموعي وابتساماتي، العذراء والشعر الأبيض، والعاشقان، كما اشتهرت بحواراتها الرومانسية في هذه الأفلام.

أما من أشهر أعمالها الدرامية مسلسل عصفور في القفص، حكاية كل زوج، مفترق الطرق، لقاء، الأب الثاني، وأخيراً على نار هادية وهو العمل الذي قام ببطولته عدد من النجوم منهم إلهام شاهين والفنان الراحل أبو بكر عزت وتوفيق عبد الحميد.

حصلت كوثر على عدة جوائز عن أعمالها منها جائزة أحسن حوار عن فيلم "حبيبي دائما" من جمعية كتاب ونقاد السينما وأحسن حوار لفيلم "العذراء والشعر الأبيض" من مهرجان القاهرة والسينمائي الدولي السابع، وجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم "العاشقان".

حازت الكاتبة كوثر هيكل على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى واتسمت أعمالها بالرومانسية الواقعية البعيدة عن الخيال حسب تعبيرها، ولم تعترف بما يسمى بسينما المرأة وتقول في أحد حواراتها: "فارق الجنس والنوع لا يشكل لون الفن والمهم هو صدق الإحساس وعمق النظرة وواقعية الهدف".