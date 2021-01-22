بعد الموافقه على تعيينه.. الجنرال لويد أوستن أول وزير دفاع أمريكي من أصل أفريقي

تداولت وسائل الإعلام العالمية نبأ تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة، بعد اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي قرار تعيينه اليوم الجمعة الموافق 22 يناير 2021.

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لويد أوستن أول وزير دفاع أمريكي من أصل أفريقي

ويبلغ لويد أوستن من العمر 67 عامًا وهو برتبة جنرال، وخدم في عدة دول، وأحيل إلى التقاعد عام 2016، ومع موافقة الكونجرس الأمريكي على تعيينه اليوم يعتبر أول أمريكي من أصل أفريقي يشغل منصب وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا قال بايدن عن لويد أوستن

يذكر أن بايدن قد قال في خطابه عن ترشيح أوستن للمنصب: "معه سجل مميز في الخدمة العسكرية امتد لأربعة عقود، يعتبر الوزير المكلف أوستن قائدا ذا خبرة عميقة، حيث حاز على مرتبة عالية، كما خدم بامتياز في العديد من المناصب الأكثر أهمية في البنتاجون".

ما قاله أوستن بجلسة الاستماع لمناقشة الموافقة على تعيينه

وقال أوستن خلال جلسة الاستماع لمناقشة التصديق على تعيينه: "لا تزال إيران عنصرا مزعزعا للاستقرار في المنطقة.. تمثل تهديدا لشركائنا في المنطقة و للقوات التي ننشرها في المنطقة، وإذا حصلت إيران على قدرة نووية في أي وقت فسيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة في المنطقة أكثر صعوبة بسبب ذلك".

نبذة عن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي في إدارة جو بايدن

يذكر أن لويد أوستن خريج أكاديمية "ويست بوينت" لسلاح الجيش الأمريكي، ورغم أنه التحق بالمؤسسة العسكرية عام 1975، إلا أنه لم يذاع صيته إلا بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، كما ترأس القيادة الوسطى الأمريكية المسئولة عن منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم) بين عامي 2013 و2016.

وتولى عدد من المهمات العسكرية البارزة في حربي العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى عمليات الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وبعض دول العالم.