إصابة عادل إمام بفيروس كورونا..تعرف على الحقيقة

إصابة عادل إمام بفيروس كورونا، انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات بإصابة الزعيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

نفى مصدر مقرب من الزعيم عادل إمام شائعة إصابته بفيروس كورونا، وطمأن جمهوره على صحته، موضحًا أنه منذ انتشار فيروس كورونا أصبح يتجنب التجمعات ويميل إلى العزلة.

وأكد، أنه ملتزم بشكل تام بالإجراءات الاحترازية، ولن يزوره أحد في منزله إلا أولاده وأحفاده فقط لتجنب عدوى فيروس كورونا.

الحالة الصحية لعادل إمام

انتشرت العديد من الشائعات حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، وذلك جراء تغيبه عن جنازة وحيد حامد وهادي الجيار مؤخرًا.

وكان قد انتشرت العديد من الشائعات على فترات متقاربة تشير إلى إصابة عادل إمام بفيروس كورونا، إلا أن في بداية الأمر كان يخرج نجله محمد إمام لنفي الشائعة، ولكن بعدما تزايدت تلك الشائعات فضلت العائلة تجاهل الموقف.

آخر أعمال عادل إمام

يذكر أن، آخر أعمال عادل إمام مسلسل "فلانتينو" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.

تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.