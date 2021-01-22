اغتصاب عجوز على يد عاطل في العمرانية

عجوز مسنة- ارشيفية
تعدى أحد الشباب العاطلين على سيدة مسنة ليهتك عرضها بالإكراه وذلك تحت تهديد السلاح، وسرق ممتلكاتها وفر هاربًا بفعلته.
اغتصاب سيدة مسنة
سردت المجني عليها خلال التحقيقات اللحظات القاسية التي مرت بها، فحينما كانت جالسة في منزلها آمنة استشعرت حركة المتهم بغرفتها، وعلى الفور انقض عليها واضعًا مطواه على رقبتها وهددها بالقتل ومن ثم جردها من ملابسها وتعدى عليها جنسيًا.
أجبر المتهم المجني عليها الاستسلام وتسليم أموالها وهاتفها المحمول وفر هاربًا بالمسروقات، ومن ثم استغاثت بنجلها وأخطروا قسم العمرانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
القبض على المتهم بهتك عرض المسنة
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطل متهم بهتك عرض سيدة في السبعين من عمرها وسرقة أموالها بالإكراه لمحكمة الجنايات.
كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 ايام وطلبت التحريات حول الواقعة واستعمت لأقوال المجني عليها وتحفظت على سلاح أبيض مطواه التي استخدمها المتهم في جريمته.الجدير بالذكر، أن الرائد محمد نجيب معاون مباحث قسم شرطة العمرانية القى القبض على المتهم والقوة الموافقة له بمتابعة من الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم العمرانية نفاذا لإذن النيابة العامة و بتفتيشه عثر بملابسه على مبالغ مالية وهاتف محمول وعلى سلاح أبيض "مطواة" ، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على نحو ما شهدت به الضحية وأقر بأن السلاح الأبيض استخدمه في ارتكاب الواقعة، والمبالغ المالية والهاتف المحمول من متحصلات السرقة.
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