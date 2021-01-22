أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد مناظرة غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً، حول شركة الحديد والصلب وقرار تصفيتها، وتذاع المناظرة أون لاين علي كافة منصات التنسيقية،كما تتضمن المناظرة توجيه الأسئلة لعدد من أعضاء التنسيقية من مختلف الأيدولوجيات، وهم النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سليم، عضو لجنة الاقتصاد بالتنسيقية، كما يحل ضيفًا علي التنسيقية النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب.
وتدير الحوار النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما تتشرف التنسيقية باستقبال أسئلة واستفسارات المتابعين من الآن علي منصات التنسيقية للإجابة عنها غدًا أثناء المناظرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مناظرة حول تصفية شركة الحديد والصلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.