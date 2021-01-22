الصحة: تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا .. الأحد

واوضح المصدر، ان موقع تسجيل لقاح كورونا جاهز ومجرب، وسيتم إطلاقه نهاية شهر يناير الجاري.
وأضاف، أنه حتى الآن لم يتم تطعيم أي من الفرق الطبية أو أصحاب الامراض المزمنة بلقاح كورونا.
واكد: أن التطعيم اختياري وغير اجبارى وسيتم حصر كافة الاحتياجات للفرق الطبية بطريقتين الأولى حصر الأعداد بشكل كتابى من داخل المستشفيات والثانى عبر التسجيل والحجز فى الموقع الالكترونى.
واشار الى ان الفئات التي تحصل علي اللقاح بالمرحله الاولي، الاطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وان الأطفال والحوامل ضمن الفئات التي لن تحصل على اللقاح حتى الآن.
واكد المصدر، ان من المتوقع تطعيم لقاح كورونا للطواقم الطبية بمستشفيات العزل يوم الأحد المقبل، موضحا أن التطعيمات ستكون اختيارية للطواقم الطبية وبالمجان، خاصة أنهم خط الدفاع الأول من إصابات كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.
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