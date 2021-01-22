نقيب المحامين: الانتخابات في موعدها ولا زال الأمل في الإشراف القضائي قائمًا

وجه رجائي عطية، نقيب المحامين رسالة إلى الجمعية العمومية، قائلا إن انتخابات المحامين في موعدها، ولا زال الأمل في الإشراف القضائي قائمًا.
وأضاف عطية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيكون البديل هيئات التدريس في كليات الحقوق، وظني أن نشر البلبلة مقصود من البعض لأنهم لا يريدون الانتخابات لأغراض لا تفوت فلا تمكنوهم من هذه الجريمة».
وفي سياق متصل، ذكر نقيب المحامين، أن فكرة هيئة المحامين القضائية للنظر البعيد وليس للانتخابات القادمة.
يشار إلى أن نقيب المحامين، قال عبر صفحته الرسمية اليوم: «هيئة المحامين القضائية أدعو لتشكيلها من محامين حياديين لتتولى انتخاباتنا».
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